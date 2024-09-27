Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1967 года J (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,357,292
- Тираж PROOF 1,500
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1967
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1967 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1700 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 52 EUR. Торги состоялись 8 июля 2018.
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