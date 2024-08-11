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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1967 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1967 года G - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1967 года G - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Artemide Aste s.r.l.

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,323,736
  • Тираж PROOF 4,150

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1967
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1967 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 957 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1050 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Möller (1)
Германия 1 марка 1967 G на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
1118 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Германия 1 марка 1967 G на аукционе Artemide Aste - October 3, 2020
Германия 1 марка 1967 G на аукционе Artemide Aste - October 3, 2020
Продавец Artemide Aste
Дата 3 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1967 G на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1967 G на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR

Где продать?

Для продажи 1 марка 1967 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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