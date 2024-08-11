Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1967 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Artemide Aste s.r.l.
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,323,736
- Тираж PROOF 4,150
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1967
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1967 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 957 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1050 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.
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