Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1966 года J (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (11) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1966 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2134 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 75 EUR. Торги состоялись 29 июня 2024.
Сохранность
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- Reinhard Fischer (4)
- Russiancoin (7)
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 180 RUB
Продавец Reinhard Fischer
Дата 5 сентября 2014
Сохранность PROOF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Где продать?
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