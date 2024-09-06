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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1966 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1966 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1966 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,030,447
  • Тираж PROOF 1,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1966
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1966 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2134 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 75 EUR. Торги состоялись 29 июня 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Reinhard Fischer (4)
  • Russiancoin (7)
Германия 1 марка 1966 J на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 180 RUB
Германия 1 марка 1966 J на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1966 J на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1966 J на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1966 J на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1966 J на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1966 J на аукционе Russiancoin - April 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1966 J на аукционе Reinhard Fischer - September 5, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 5 сентября 2014
Сохранность PROOF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 1 марка 1966 J на аукционе Reinhard Fischer - May 23, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1966 J на аукционе Reinhard Fischer - January 17, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 января 2014
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1966 J на аукционе Reinhard Fischer - November 15, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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