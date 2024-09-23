Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1966 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,798,751
- Тираж PROOF 3,070
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1966
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1966 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1613 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 29 EUR. Торги состоялись 11 октября 2015.
Сохранность
- Все фирмы
- Katz (1)
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