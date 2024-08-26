Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1965 года G (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,190,000
- Тираж PROOF 8,233
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1965
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1965 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1825 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 240 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PF67 CAMEO PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Продавец Heritage
Дата 2 августа 2012
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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