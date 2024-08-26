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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1965 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1965 года G - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1965 года G - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münz- und Edelmetallhandel Andreas Fenzl GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,190,000
  • Тираж PROOF 8,233

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1965
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1965 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1825 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 240 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • Heritage (2)
  • Stack's (1)
  • WAG (1)
Германия 1 марка 1965 G на аукционе Stack's - November 16, 2022
Германия 1 марка 1965 G на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PF67 CAMEO PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Германия 1 марка 1965 G на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 1 марка 1965 G на аукционе Heritage - August 2, 2012
Германия 1 марка 1965 G на аукционе Heritage - August 2, 2012
Продавец Heritage
Дата 2 августа 2012
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
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Германия 1 марка 1965 G на аукционе Heritage - July 5, 2011
Германия 1 марка 1965 G на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1965 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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