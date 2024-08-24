Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1965 года F (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1965 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1849 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 500 EUR. Торги состоялись 13 марта 2022.
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