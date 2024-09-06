Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1965 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,800,000
- Тираж PROOF 40
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1965
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1965 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 760 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2018.
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