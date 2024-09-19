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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1964 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1964 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1964 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,942,000
  • Тираж PROOF 33

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1964
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1964 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1364 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 90 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (4)
Германия 1 марка 1964 J на аукционе Frühwald - December 12, 2020
Продавец Frühwald
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 1 марка 1964 J на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Германия 1 марка 1964 J на аукционе Frühwald - September 19, 2020
Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 марка 1964 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1964 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1964 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1964 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1964 J на аукционе WAG - April 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1964 J на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1964 J на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1964 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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