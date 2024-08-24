Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1964 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,498,000
- Тираж PROOF 368
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1964
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1964 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2802 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.
Сохранность
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- Busso Peus (4)
- Emporium Hamburg (1)
- Grün (1)
- Möller (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
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