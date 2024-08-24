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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1964 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1964 года G - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1964 года G - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,498,000
  • Тираж PROOF 368

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1964
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1964 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2802 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.

Сохранность
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  • Busso Peus (4)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (1)
  • Möller (1)
Германия 1 марка 1964 G на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 1 марка 1964 G на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 1 марка 1964 G на аукционе Busso Peus - April 29, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1964 G на аукционе Möller - June 1, 2015
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1964 G на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1964 G на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1964 G на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1964 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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