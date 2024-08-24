Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1964 года F (Германия, ФРГ)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,900,000
- Тираж PROOF 25
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1964
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1964 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2378 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 130 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- WAG (1)
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