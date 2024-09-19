Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1964 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,760,000
- Тираж PROOF 30
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1964
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1964 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 21211 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 2380 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2018.
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