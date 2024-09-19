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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1964 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1964 года D - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1964 года D - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,760,000
  • Тираж PROOF 30

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1964
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1964 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 21211 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 2380 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Felzmann (1)
  • Künker (1)
Германия 1 марка 1964 D на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
994 $
Цена в валюте аукциона 875 EUR
Германия 1 марка 1964 D на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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