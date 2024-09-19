Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1963 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,245,000
- Тираж PROOF 200
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1963
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1963 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3164 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 140 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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