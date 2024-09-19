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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1963 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1963 года G - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1963 года G - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,245,000
  • Тираж PROOF 200

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1963
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1963 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3164 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 140 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sonntag (1)
  • WAG (4)
Германия 1 марка 1963 G на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 1 марка 1963 G на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 1 марка 1963 G на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1963 G на аукционе Heritage - December 22, 2016
Германия 1 марка 1963 G на аукционе Heritage - December 22, 2016
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Германия 1 марка 1963 G на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1963 G на аукционе WAG - February 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1963 G на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1963 G на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1963 G на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1963 G на аукционе Heritage - November 8, 2009
Германия 1 марка 1963 G на аукционе Heritage - November 8, 2009
Продавец Heritage
Дата 8 ноября 2009
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1963 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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