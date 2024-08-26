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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1963 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1963 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1963 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,500,000
  • Тираж PROOF 45

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1963
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1963 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2248 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 150 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2020.

Сохранность
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  • WAG (2)
Германия 1 марка 1963 F на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность AU
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Германия 1 марка 1963 F на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 1 марка 1963 F на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Для продажи 1 марка 1963 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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