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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1963 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1963 года D - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1963 года D - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: BESTCOIN

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,900,000
  • Тираж PROOF 40

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1963
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1963 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ

Сохранность
  • Все фирмы
  • London Coins (2)
Германия 1 марка 1963 D на аукционе London Coins - June 1, 2019
Продавец London Coins
Дата 1 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1963 D на аукционе London Coins - December 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1963 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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