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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1961 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1961 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1961 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,481,000
  • Тираж PROOF 28

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1961
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1961 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 27228 проданному на аукционе Heritage Auctions за 353 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (3)
  • Künker (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Rhenumis (1)
  • WAG (1)
Германия 1 марка 1961 J на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Германия 1 марка 1961 J на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 1 марка 1961 J на аукционе Heritage - July 23, 2015
Германия 1 марка 1961 J на аукционе Heritage - July 23, 2015
Продавец Heritage
Дата 23 июля 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1961 J на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1961 J на аукционе Heritage - October 1, 2013
Германия 1 марка 1961 J на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Германия 1 марка 1961 J на аукционе Heritage - April 23, 2013
Германия 1 марка 1961 J на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1 марка 1961 J на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1961 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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