Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1961 года J (Германия, ФРГ)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,481,000
- Тираж PROOF 28
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1961
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1961 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 27228 проданному на аукционе Heritage Auctions за 353 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (3)
- Künker (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Rhenumis (1)
- WAG (1)
Продавец Heritage
Дата 23 июля 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 марка 1961 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск