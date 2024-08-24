Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1961 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,439,000
- Тираж PROOF 70
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1961
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1961 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2585 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 625 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
286 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2007
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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