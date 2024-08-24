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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1961 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1961 года G - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1961 года G - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,439,000
  • Тираж PROOF 70

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1961
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1961 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2585 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 625 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (1)
  • Künker (4)
  • Münzen Gut-Lynt (2)
  • Rhenumis (2)
  • WAG (3)
Германия 1 марка 1961 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Германия 1 марка 1961 G на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1961 G на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1961 G на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
286 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 1 марка 1961 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1961 G на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1961 G на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1961 G на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1961 G на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1961 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1961 G на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1961 G на аукционе Künker - October 10, 2007
Продавец Künker
Дата 10 октября 2007
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1961 G на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1961 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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