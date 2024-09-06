Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1961 года F (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,900,000
- Тираж PROOF 50
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1961
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1961 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5701 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 575 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2003.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 3 июля 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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