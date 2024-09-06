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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1961 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1961 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1961 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,900,000
  • Тираж PROOF 50

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1961
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1961 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5701 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 575 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2003.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1961 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Германия 1 марка 1961 F на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1961 F на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1961 F на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1961 F на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1961 F на аукционе Heritage - June 22, 2017
Германия 1 марка 1961 F на аукционе Heritage - June 22, 2017
Продавец Heritage
Дата 22 июня 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Германия 1 марка 1961 F на аукционе Heritage - July 3, 2014
Германия 1 марка 1961 F на аукционе Heritage - July 3, 2014
Продавец Heritage
Дата 3 июля 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Германия 1 марка 1961 F на аукционе Künker - September 25, 2003
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2003
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1961 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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