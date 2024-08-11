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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1961 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1961 года D - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1961 года D - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,180,000
  • Тираж PROOF 60

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1961
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1961 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 21207 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 1480 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1961 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Германия 1 марка 1961 D на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Германия 1 марка 1961 D на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 марка 1961 D на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
Германия 1 марка 1961 D на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1961 D на аукционе Heritage - May 28, 2015
Германия 1 марка 1961 D на аукционе Heritage - May 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 мая 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1961 D на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1961 D на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1961 D на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1961 D на аукционе WAG - November 10, 2013
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2013
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1961 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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