Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1961 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,180,000
- Тираж PROOF 60
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1961
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1961 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 21207 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 1480 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2018.
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Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 мая 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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