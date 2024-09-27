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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1960 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1960 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1960 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,005,000
  • Тираж PROOF 36

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1960
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1960 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5528 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 17 июня 2003.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1960 J на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 1 марка 1960 J на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность MS60 ICG
Цена
Германия 1 марка 1960 J на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 1 марка 1960 J на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 27, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 1 марка 1960 J на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1960 J на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1960 J на аукционе Gorny & Mosch - April 21, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1960 J на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1960 J на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1960 J на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1960 J на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Германия 1 марка 1960 J на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1960 J на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность AU
Цена
******
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Где купить?
Германия 1 марка 1960 J на аукционе Ibrahim's Collectibles - August 18, 2024
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 18 августа 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 марка 1960 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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