Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1960 года J (Германия, ФРГ)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,005,000
- Тираж PROOF 36
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1960
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1960 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5528 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 17 июня 2003.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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