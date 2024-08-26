Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1960 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,595,000
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1960
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1960 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 555 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 1600 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Gärtner (1)
- Gorny & Mosch (2)
- Grün (4)
- Künker (1)
- Möller (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Rhenumis (2)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gärtner
Дата 10 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 марка 1960 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск