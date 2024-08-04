Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1960 года F (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,500,000
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1960
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1960 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2584 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 410 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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