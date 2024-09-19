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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1959 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1959 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1959 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,879,000
  • Тираж PROOF 25

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1959
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1959 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3134 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 24 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (3)
Германия 1 марка 1959 J на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 1 марка 1959 J на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1959 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1959 J на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 1 марка 1959 J на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1959 J на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Германия 1 марка 1959 J на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 марка 1959 J на аукционе Künker - September 29, 2005
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1959 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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