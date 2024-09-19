Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1959 года J (Германия, ФРГ)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,879,000
- Тираж PROOF 25
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1959
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1959 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3134 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 24 мая 2011.
Сохранность
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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