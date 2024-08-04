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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1959 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1959 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1959 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,100,000
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1959
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1959 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2582 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 350 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1959 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 1 марка 1959 F на аукционе Via - May 28, 2024
Продавец Via
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1959 F на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Германия 1 марка 1959 F на аукционе Numisor - June 25, 2019
Продавец Numisor
Дата 25 июня 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Германия 1 марка 1959 F на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1959 F на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1959 F на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1959 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1959 F на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1959 F на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1959 F на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Германия 1 марка 1959 F на аукционе Heritage - March 8, 2011
Германия 1 марка 1959 F на аукционе Heritage - March 8, 2011
Продавец Heritage
Дата 8 марта 2011
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1959 F на аукционе Heritage - March 14, 2010
Германия 1 марка 1959 F на аукционе Heritage - March 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 марта 2010
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1959 F на аукционе Künker - September 29, 2005
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1959 F на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1959 F на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 1 марка 1959 F на аукционе Via - August 5, 2024
Продавец Via
Дата 5 августа 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 марка 1959 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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