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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1959 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1959 года D - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1959 года D - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,620,000
  • Тираж PROOF 40

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1959
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1959 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2801 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 130 EUR. Торги состоялись 23 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1959 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Германия 1 марка 1959 D на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 1 марка 1959 D на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1959 D на аукционе Heritage - May 28, 2015
Германия 1 марка 1959 D на аукционе Heritage - May 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 мая 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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