Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1959 года D (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,620,000
- Тираж PROOF 40
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1959
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1959 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2801 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 130 EUR. Торги состоялись 23 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
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