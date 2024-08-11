Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1958 года J (Германия, ФРГ)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,113,000
- Тираж PROOF 37
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1958
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1958 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4689 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
483 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 3 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 5 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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