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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1958 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1958 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1958 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,113,000
  • Тираж PROOF 37

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1958
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1958 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4689 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1958 J на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
483 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Германия 1 марка 1958 J на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
2202 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Германия 1 марка 1958 J на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1958 J на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1958 J на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1958 J на аукционе Felzmann - July 3, 2019
Продавец Felzmann
Дата 3 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1958 J на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1958 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1958 J на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1958 J на аукционе Möller - June 1, 2015
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1958 J на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1958 J на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1958 J на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1958 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 5, 2013
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 5 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1958 J на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1958 J на аукционе Künker - September 29, 2005
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1958 J на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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