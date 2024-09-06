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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1958 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1958 года G - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1958 года G - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,287,000
  • Тираж PROOF 20

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1958
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1958 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1354 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 350 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1958 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 1 марка 1958 G на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1958 G на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность AU
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 1 марка 1958 G на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Германия 1 марка 1958 G на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1958 G на аукционе Ibrahim's Collectibles - March 5, 2023
Германия 1 марка 1958 G на аукционе Ibrahim's Collectibles - March 5, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Германия 1 марка 1958 G на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 27, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1958 G на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1958 G на аукционе Heritage - September 22, 2016
Германия 1 марка 1958 G на аукционе Heritage - September 22, 2016
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1958 G на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1958 G на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1958 G на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1958 G на аукционе Künker - September 29, 2005
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1958 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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