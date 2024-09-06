Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1958 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,287,000
- Тираж PROOF 20
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1958
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1958 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1354 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 350 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Grün (2)
- Heritage (1)
- Ibrahim's Collectibles (2)
- Katz (1)
- Künker (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Rhenumis (1)
- WAG (4)
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 марка 1958 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск