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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1958 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1958 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1958 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,700,000
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1958
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1958 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2580 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 330 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Numis.be (2)
  • Rhenumis (2)
  • Sonntag (1)
  • WAG (1)
Германия 1 марка 1958 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Германия 1 марка 1958 F на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 1 марка 1958 F на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 марка 1958 F на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1958 F на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1958 F на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1958 F на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1958 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1958 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 14, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 14 января 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 марка 1958 F на аукционе WAG - November 9, 2014
Продавец WAG
Дата 9 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1958 F на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1958 F на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1958 F на аукционе Numis.be - May 20, 2013
Продавец Numis.be
Дата 20 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1958 F на аукционе Numis.be - November 25, 2012
Продавец Numis.be
Дата 25 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1958 F на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1958 F на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1958 F на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1958 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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