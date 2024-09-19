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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1958 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1958 года D - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1958 года D - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,900,000
  • Тираж PROOF 200

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1958
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1958 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2579 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 825 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1958 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Германия 1 марка 1958 D на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 1 марка 1958 D на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1958 D на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
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Германия 1 марка 1958 D на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Германия 1 марка 1958 D на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1958 D на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1958 D на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1958 D на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1958 D на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1958 D на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1958 D на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1958 D на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1958 D на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1958 D на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1958 D на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1958 D на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1958 D на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1958 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1958 D на аукционе Heritage - September 13, 2016
Германия 1 марка 1958 D на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1958 D на аукционе WAG - June 5, 2016
Продавец WAG
Дата 5 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1958 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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