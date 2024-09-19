Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1958 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,900,000
- Тираж PROOF 200
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1958
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1958 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2579 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 825 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Где продать?
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