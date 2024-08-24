Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1957 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,325,000
- Тираж PROOF 27
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1957
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1957 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 21199 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 2400 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 15 октября 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Где продать?
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