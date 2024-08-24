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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1957 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1957 года G - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1957 года G - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,325,000
  • Тираж PROOF 27

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1957
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1957 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 21199 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 2400 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1957 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 1 марка 1957 G на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1957 G на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 1 марка 1957 G на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1957 G на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1957 G на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1957 G на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1957 G на аукционе KM NUMIS - June 14, 2023
Продавец KM NUMIS
Дата 14 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1957 G на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1957 G на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1957 G на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1957 G на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1957 G на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1957 G на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1957 G на аукционе Heritage - January 5, 2017
Германия 1 марка 1957 G на аукционе Heritage - January 5, 2017
Продавец Heritage
Дата 5 января 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1957 G на аукционе Heritage - January 5, 2017
Германия 1 марка 1957 G на аукционе Heritage - January 5, 2017
Продавец Heritage
Дата 5 января 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1957 G на аукционе ibercoin - March 31, 2016
Продавец ibercoin
Дата 31 марта 2016
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1957 G на аукционе ibercoin - October 22, 2015
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1957 G на аукционе Heritage - October 15, 2015
Германия 1 марка 1957 G на аукционе Heritage - October 15, 2015
Продавец Heritage
Дата 15 октября 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Германия 1 марка 1957 G на аукционе Heritage - January 21, 2014
Германия 1 марка 1957 G на аукционе Heritage - January 21, 2014
Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1957 G на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1957 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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