Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1957 года F (Германия, ФРГ)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,500,000
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1957
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1957 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1122 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 280 EUR. Торги состоялись 5 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 9 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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