Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1957 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1957 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1957 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,500,000
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1957
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1957 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1122 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 280 EUR. Торги состоялись 5 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Felzmann (4)
  • Grün (2)
  • Künker (4)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Numimarket (1)
  • Rhenumis (2)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
  • WAG (3)
Германия 1 марка 1957 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 1 марка 1957 F на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 1 марка 1957 F на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1957 F на аукционе Stack's - September 13, 2023
Германия 1 марка 1957 F на аукционе Stack's - September 13, 2023
Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1957 F на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1957 F на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Германия 1 марка 1957 F на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1957 F на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1957 F на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1957 F на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1957 F на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1957 F на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1957 F на аукционе SINCONA - October 15, 2015
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1957 F на аукционе WAG - November 9, 2014
Продавец WAG
Дата 9 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1957 F на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1957 F на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1957 F на аукционе Künker - September 29, 2005
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1957 F на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1957 F на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1957 F на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 марка 1957 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1957 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 1 марка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск