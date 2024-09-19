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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1957 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1957 года D - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1957 года D - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,500,000
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1957
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1957 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1495 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 480 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (3)
Германия 1 марка 1957 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 1 марка 1957 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Германия 1 марка 1957 D на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1957 D на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1957 D на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1957 D на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1957 D на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1957 D на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1957 D на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1957 D на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность PF66 PCGS
Цена
Германия 1 марка 1957 D на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1957 D на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1957 D на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1957 D на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1957 D на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1957 D на аукционе Heritage - October 27, 2019
Германия 1 марка 1957 D на аукционе Heritage - October 27, 2019
Продавец Heritage
Дата 27 октября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1957 D на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1957 D на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1957 D на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1957 D на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1957 D на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1957 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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