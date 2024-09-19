Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1957 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,500,000
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1957
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1957 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1495 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 480 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 октября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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