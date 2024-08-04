Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1955 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1955 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1955 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,607,000
  • Тираж PROOF 25

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1955
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1955 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 21190 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 2200 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Felzmann (2)
  • Grün (2)
  • Künker (3)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Numis.be (1)
  • Rhenumis (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • WAG (1)
Германия 1 марка 1955 J на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 1 марка 1955 J на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 1 марка 1955 J на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1955 J на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1955 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1955 J на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1955 J на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1955 J на аукционе Felzmann - March 12, 2014
Продавец Felzmann
Дата 12 марта 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1955 J на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1955 J на аукционе Numis.be - May 20, 2013
Продавец Numis.be
Дата 20 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1955 J на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1955 J на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 марка 1955 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1955 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 1 марка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск