Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1955 года J (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,607,000
- Тираж PROOF 25
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1955
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1955 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 21190 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 2200 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Felzmann (2)
- Grün (2)
- Künker (3)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Numis.be (1)
- Rhenumis (1)
- Rio de la Plata (1)
- WAG (1)
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 12 марта 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 марка 1955 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск