Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1955 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,633,000
- Тираж PROOF 14
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1955
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1955 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1578 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 600 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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