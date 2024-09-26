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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1955 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1955 года G - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1955 года G - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,633,000
  • Тираж PROOF 14

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1955
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1955 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1578 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 600 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1955 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1955 G на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1 марка 1955 G на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1 марка 1955 G на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 1 марка 1955 G на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
631 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Германия 1 марка 1955 G на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1 марка 1955 G на аукционе Heritage - June 1, 2023
Продавец Heritage
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1955 G на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1 марка 1955 G на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1955 G на аукционе Heritage - November 3, 2022
Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1955 G на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1 марка 1955 G на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1955 G на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1 марка 1955 G на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1955 G на аукционе Holmasto - March 12, 2022
Продавец Holmasto
Дата 12 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1955 G на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1 марка 1955 G на аукционе Holmasto - October 9, 2021
Продавец Holmasto
Дата 9 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1955 G на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1 марка 1955 G на аукционе The Canadian Numismatic Company - April 19, 2021
Продавец The Canadian Numismatic Company
Дата 19 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1955 G на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1 марка 1955 G на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1955 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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