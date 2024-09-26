Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1955 года F (Германия, ФРГ)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,300,000
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1955
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1955 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1253 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 600 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
640 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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