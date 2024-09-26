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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1955 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1955 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1955 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,300,000
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1955
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1955 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1253 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 600 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1955 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 1 марка 1955 F на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
640 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Германия 1 марка 1955 F на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1955 F на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1955 F на аукционе Stack's - September 13, 2023
Германия 1 марка 1955 F на аукционе Stack's - September 13, 2023
Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Германия 1 марка 1955 F на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1955 F на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1955 F на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1955 F на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1955 F на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1955 F на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1955 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1955 F на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1955 F на аукционе Heritage - September 10, 2014
Германия 1 марка 1955 F на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1955 F на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1955 F на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1955 F на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1955 F на аукционе Numis.be - May 20, 2013
Продавец Numis.be
Дата 20 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1955 F на аукционе Busso Peus - April 26, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1955 F на аукционе Numis.be - November 25, 2012
Продавец Numis.be
Дата 25 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1955 F на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1955 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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