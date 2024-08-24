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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1955 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1955 года D - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1955 года D - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,460,000
  • Тираж PROOF 50

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1955
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1955 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 21189 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 2900 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1955 D на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Германия 1 марка 1955 D на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 1 марка 1955 D на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Германия 1 марка 1955 D на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1955 D на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1955 D на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1955 D на аукционе Künker - May 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1955 D на аукционе Künker - September 29, 2005
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1955 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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