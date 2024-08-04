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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1954 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1954 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1954 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,340,000
  • Тираж PROOF 27

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1954
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1954 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2572 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 725 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • Künker (2)
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  • Rhenumis (1)
Германия 1 марка 1954 J на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 1 марка 1954 J на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 1 марка 1954 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1954 J на аукционе Künker - September 29, 2005
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1954 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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