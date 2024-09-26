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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1954 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1954 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1954 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,000,000
  • Тираж PROOF 175

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1954
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1954 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4415 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 360 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1954 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 1 марка 1954 F на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 1 марка 1954 F на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1954 F на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1954 F на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1954 F на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1954 F на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1954 F на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1954 F на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1954 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1954 F на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1954 F на аукционе Künker - July 9, 2015
Продавец Künker
Дата 9 июля 2015
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1954 F на аукционе Gorny & Mosch - October 21, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 октября 2010
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1954 F на аукционе Heritage - November 8, 2009
Германия 1 марка 1954 F на аукционе Heritage - November 8, 2009
Продавец Heritage
Дата 8 ноября 2009
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1954 F на аукционе Heritage - June 2, 2008
Германия 1 марка 1954 F на аукционе Heritage - June 2, 2008
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2008
Сохранность AU58 NGC
Цена
Германия 1 марка 1954 F на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1954 F на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1954 F на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1954 F на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1954 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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