Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1954 года F (Германия, ФРГ)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,000,000
- Тираж PROOF 175
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1954
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1954 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4415 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 360 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 октября 2010
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 ноября 2009
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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