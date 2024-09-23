Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1954 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1954 года D - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1954 года D - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,200,000
  • Тираж PROOF 50

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1954
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1954 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 7410 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 15 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Ibrahim's Collectibles (1)
  • Künker (5)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Rhenumis (2)
  • WAG (1)
Германия 1 марка 1954 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1954 D на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1954 D на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1954 D на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 27, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Германия 1 марка 1954 D на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
792 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Германия 1 марка 1954 D на аукционе Heritage - September 30, 2018
Германия 1 марка 1954 D на аукционе Heritage - September 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1954 D на аукционе Künker - October 22, 2015
Продавец Künker
Дата 22 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1954 D на аукционе Künker - July 9, 2015
Продавец Künker
Дата 9 июля 2015
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1954 D на аукционе Künker - July 9, 2015
Продавец Künker
Дата 9 июля 2015
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1954 D на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1954 D на аукционе Künker - September 28, 2000
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2000
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Германия 1 марка 1954 D на аукционе Aste - September 19, 2024
Германия 1 марка 1954 D на аукционе Aste - September 19, 2024
Продавец Aste
Дата 19 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 марка 1954 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1954 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 1 марка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск