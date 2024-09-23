Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1954 года D (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,200,000
- Тираж PROOF 50
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1954
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1954 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 7410 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 15 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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