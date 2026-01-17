flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1897 года "Сеятель". Пьедфорт. Серебро (Франция, Третья республика)

Разновидность: Пьедфорт. Серебро

Аверс монеты - 50 сантимов 1897 года "Сеятель" Пьедфорт Серебро - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1897 года "Сеятель" Пьедфорт Серебро - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес5,07 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1897
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеПробные
График аукционных продаж
Средняя цена:650 USD
Средняя цена (PROOF):1100 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1897 года "Сеятель" Пьедфорт Серебро - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (12)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1897 года "Сеятель". Пьедфорт. Серебро. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22128 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 29 октября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе Chaponnière - 23 ноября 2025
ПродавецChaponnière
Дата23 ноября 2025
СохранностьSP63 PCGS
Цена
519 $
Цена в валюте аукциона 420 CHF
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе Heritage - 29 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата29 октября 2024
СохранностьPF63 NGC
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе Heritage - 29 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата29 октября 2024
СохранностьPF63 NGC
Цена
******
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе Auction World - 16 июля 2023
ПродавецAuction World
Дата16 июля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе Palombo - 28 января 2023
ПродавецPalombo
Дата28 января 2023
СохранностьPF61 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 7 декабря 2021
Продавецcgb.fr
Дата7 декабря 2021
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе V. GADOURY - 2 декабря 2017
ПродавецV. GADOURY
Дата2 декабря 2017
СохранностьSP63 PCGS
Цена
******
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе Palombo - 22 октября 2016
ПродавецPalombo
Дата22 октября 2016
СохранностьPF62 NGC
Цена
******
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе iNumis - 23 марта 2012
ПродавецiNumis
Дата23 марта 2012
СохранностьAU
Цена
******
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе ICE - 19 ноября 2011
ПродавецICE
Дата19 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе ICE - 19 ноября 2011
ПродавецICE
Дата19 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе Künker - 22 июня 2011
ПродавецKünker
Дата22 июня 2011
СохранностьUNC
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1897 года "Сеятель", разновидность - пьедфорт, серебро?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1897 года "Сеятель", разновидность - пьедфорт, серебро, составляет 650 USD для регулярного чекана и 1100 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1897 года "Сеятель", вариант - пьедфорт, серебро?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1897 года "Сеятель", вариант - пьедфорт, серебро, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1897 года "Сеятель". Пьедфорт, Серебро?

Для продажи 50 сантимов 1897 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

