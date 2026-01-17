50 сантимов 1897 года "Сеятель". Пьедфорт. Серебро (Франция, Третья республика)

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1897 года "Сеятель", разновидность - пьедфорт, серебро? По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1897 года "Сеятель", разновидность - пьедфорт, серебро, составляет 650 USD для регулярного чекана и 1100 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1897 года "Сеятель", вариант - пьедфорт, серебро? Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1897 года "Сеятель", вариант - пьедфорт, серебро, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.