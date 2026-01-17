50 сантимов 1897 года "Сеятель". Пьедфорт. Серебро (Франция, Третья республика)
Разновидность: Пьедфорт. Серебро
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес5,07 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаФранция
- ПериодТретья республика
- Номинал50 сантимов
- Год1897
- Монетный дворПариж
- НазначениеПробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1897 года "Сеятель". Пьедфорт. Серебро. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22128 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 29 октября 2024.
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1897 года "Сеятель", разновидность - пьедфорт, серебро?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1897 года "Сеятель", разновидность - пьедфорт, серебро, составляет 650 USD для регулярного чекана и 1100 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1897 года "Сеятель", вариант - пьедфорт, серебро?
Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1897 года "Сеятель", вариант - пьедфорт, серебро, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 50 сантимов 1897 года "Сеятель". Пьедфорт, Серебро?
Для продажи 50 сантимов 1897 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.