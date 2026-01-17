50 сантимов 1897 года "Сеятель". Пьедфорт. Золото (Франция, Третья республика)
Разновидность: Пьедфорт. Золото
Техническая информация
- МеталлЗолото
- Вес6,22 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаФранция
- ПериодТретья республика
- Номинал50 сантимов
- Год1897
- Монетный дворПариж
- НазначениеПробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1897 года "Сеятель". Пьедфорт. Золото. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22285 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6900 USD. Торги состоялись 26 августа 2024.
Сколько стоит золотая монета Третьей республики 50 сантимов 1897 года "Сеятель", разновидность - пьедфорт, золото?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость золотой монеты 50 сантимов 1897 года "Сеятель", разновидность - пьедфорт, золото, составляет 5400 USD для регулярного чекана и 4900 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1897 года "Сеятель", вариант - пьедфорт, золото?
Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1897 года "Сеятель", вариант - пьедфорт, золото, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 50 сантимов 1897 года "Сеятель". Пьедфорт, Золото?
Для продажи 50 сантимов 1897 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.