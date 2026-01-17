flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1897 года "Сеятель". Пьедфорт. Золото (Франция, Третья республика)

Разновидность: Пьедфорт. Золото

Аверс монеты - 50 сантимов 1897 года "Сеятель" Пьедфорт Золото - цена золотой монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1897 года "Сеятель" Пьедфорт Золото - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото
  • Вес6,22 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1897
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеПробные
График аукционных продаж
Средняя цена:5400 USD
Средняя цена (PROOF):4900 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1897 года "Сеятель" Пьедфорт Золото - цена золотой монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (9)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1897 года "Сеятель". Пьедфорт. Золото. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22285 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6900 USD. Торги состоялись 26 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе Heritage - 28 апреля 2025
ПродавецHeritage
Дата28 апреля 2025
СохранностьPF63 NGC
Цена
5760 $
Цена в валюте аукциона 5760 USD
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе Heritage - 28 апреля 2025
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе Heritage - 28 апреля 2025
ПродавецHeritage
Дата28 апреля 2025
СохранностьPF63 NGC
Цена
5760 $
Цена в валюте аукциона 5760 USD
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе Heritage - 26 августа 2024
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе Heritage - 26 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата26 августа 2024
СохранностьPF63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 4 мая 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата4 мая 2024
СохранностьPF61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 14 октября 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата14 октября 2022
СохранностьPF61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 12 июня 2021
ПродавецMDC Monaco
Дата12 июня 2021
СохранностьSP63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе Warin Global Investments - 9 октября 2020
ПродавецWarin Global Investments
Дата9 октября 2020
СохранностьSP63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе Künker - 22 июня 2011
ПродавецKünker
Дата22 июня 2011
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе UBS - 30 января 2001
ПродавецUBS
Дата30 января 2001
СохранностьAU
Цена

Сколько стоит золотая монета Третьей республики 50 сантимов 1897 года "Сеятель", разновидность - пьедфорт, золото?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость золотой монеты 50 сантимов 1897 года "Сеятель", разновидность - пьедфорт, золото, составляет 5400 USD для регулярного чекана и 4900 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1897 года "Сеятель", вариант - пьедфорт, золото?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1897 года "Сеятель", вариант - пьедфорт, золото, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1897 года "Сеятель". Пьедфорт, Золото?

Для продажи 50 сантимов 1897 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
