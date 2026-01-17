flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1917 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1917 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1917 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC48,628,732

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1917
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:20 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1917 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1917 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 373 проданному на аукционе MDC Monaco за 60 EUR. Торги состоялись 11 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1917 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 8 января 2026
ПродавецRussiancoin
Дата8 января 2026
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1917 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 18 декабря 2025
ПродавецRussiancoin
Дата18 декабря 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1917 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 23 октября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата23 октября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1917 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 18 сентября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата18 сентября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1917 "Сеятель" на аукционе Istra Numizmatika - 14 сентября 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата14 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1917 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Франция 50 сантимов 1917 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 23 января 2025
ПродавецRussiancoin
Дата23 января 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1917 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Франция 50 сантимов 1917 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 31 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата31 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1917 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 17 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата17 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1917 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 3 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата3 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1917 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 22 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата22 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1917 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 22 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата22 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1917 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 22 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата22 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1917 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 8 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1917 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 27 июня 2024
ПродавецRussiancoin
Дата27 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1917 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 27 июня 2024
ПродавецRussiancoin
Дата27 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1917 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 27 июня 2024
ПродавецRussiancoin
Дата27 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1917 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 27 июня 2024
ПродавецRussiancoin
Дата27 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1917 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1917 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1917 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1917 года "Сеятель" составляет 20 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1917 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1917 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1917 года "Сеятель"?

Для продажи 50 сантимов 1917 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

