ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1915 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1915 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1915 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC20,892,772

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1915
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:80 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1915 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1915 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 65355 проданному на аукционе Heritage Auctions за 456 USD. Торги состоялись 29 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1915 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Франция 50 сантимов 1915 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Франция 50 сантимов 1915 "Сеятель" на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1915 "Сеятель" на аукционе Katz - 28 декабря 2023
ПродавецKatz
Дата28 декабря 2023
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1915 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1915 "Сеятель" на аукционе Katz - 31 августа 2023
ПродавецKatz
Дата31 августа 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1915 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 марта 2023
ПродавецHeritage
Дата30 марта 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1915 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 марта 2023
ПродавецHeritage
Дата30 марта 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1915 "Сеятель" на аукционе BAC - 14 декабря 2022
ПродавецBAC
Дата14 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1915 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 29 сентября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата29 сентября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1915 "Сеятель" на аукционе BAC - 6 июля 2022
ПродавецBAC
Дата6 июля 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1915 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 9 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата9 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1915 "Сеятель" на аукционе Katz - 8 июня 2022
ПродавецKatz
Дата8 июня 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1915 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 14 апреля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата14 апреля 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1915 "Сеятель" на аукционе Katz - 20 марта 2022
ПродавецKatz
Дата20 марта 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1915 "Сеятель" на аукционе BAC - 2 марта 2022
ПродавецBAC
Дата2 марта 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1915 "Сеятель" на аукционе Frühwald - 28 сентября 2019
ПродавецFrühwald
Дата28 сентября 2019
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1915 "Сеятель" на аукционе Frühwald - 18 мая 2019
ПродавецFrühwald
Дата18 мая 2019
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1915 "Сеятель" на аукционе Katz - 28 апреля 2019
ПродавецKatz
Дата28 апреля 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1915 "Сеятель" на аукционе Katz - 28 октября 2018
ПродавецKatz
Дата28 октября 2018
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1915 "Сеятель" на аукционе Frühwald - 17 июня 2018
ПродавецFrühwald
Дата17 июня 2018
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1915 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1915 года "Сеятель" составляет 80 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1915 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1915 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1915 года "Сеятель"?

Для продажи 50 сантимов 1915 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
