50 сантимов 1914 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1914 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1914 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC956,841

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1914
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:5400 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1914 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1914 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1373 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 18000 CHF. Торги состоялись 9 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1914 "Сеятель" на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1914 "Сеятель" на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
20486 $
Цена в валюте аукциона 18000 CHF
Франция 50 сантимов 1914 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Франция 50 сантимов 1914 "Сеятель" на аукционе Katz - 28 июня 2024
ПродавецKatz
Дата28 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1914 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
******
Франция 50 сантимов 1914 "Сеятель" на аукционе Katz - 11 февраля 2024
ПродавецKatz
Дата11 февраля 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1914 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
******
Франция 50 сантимов 1914 "Сеятель" на аукционе Giquello & Associés - 6 декабря 2022
ПродавецGiquello & Associés
Дата6 декабря 2022
СохранностьAU
Цена
******
******
Франция 50 сантимов 1914 "Сеятель" на аукционе Katz - 25 ноября 2018
ПродавецKatz
Дата25 ноября 2018
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1914 "Сеятель" на аукционе Katz - 25 февраля 2018
ПродавецKatz
Дата25 февраля 2018
СохранностьUNC
Цена
******
******

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1914 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1914 года "Сеятель" составляет 5400 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1914 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1914 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1914 года "Сеятель"?

Для продажи 50 сантимов 1914 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
