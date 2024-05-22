flag
50 сантимов 1912 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1912 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1912 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC16,000,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1912
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:30 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1912 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1912 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 286 проданному на аукционе JEAN VINCHON NUMISMATIQUE за 200 EUR. Торги состоялись 22 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1912 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 4 декабря 2025
ПродавецRussiancoin
Дата4 декабря 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1912 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 25 сентября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата25 сентября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1912 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 21 августа 2025
ПродавецRussiancoin
Дата21 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1912 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Франция 50 сантимов 1912 "Сеятель" на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1912 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьAU58 PCGS
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Франция 50 сантимов 1912 "Сеятель" на аукционе Olympus Numismatics UG - 17 февраля 2023
ПродавецOlympus Numismatics UG
Дата17 февраля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1912 "Сеятель" на аукционе Numismática Leilões - 27 декабря 2021
ПродавецNumismática Leilões
Дата27 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1912 "Сеятель" на аукционе Aureo & Calicó - 21 апреля 2021
ПродавецAureo & Calicó
Дата21 апреля 2021
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1912 "Сеятель" на аукционе Aureo & Calicó - 17 сентября 2020
ПродавецAureo & Calicó
Дата17 сентября 2020
СохранностьMS63 NGC
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1912 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1912 года "Сеятель" составляет 30 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1912 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1912 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1912 года "Сеятель"?

Для продажи 50 сантимов 1912 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

