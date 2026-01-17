flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1911 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1911 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1911 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,329,503

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1911
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:110 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1911 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1911 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1228 проданному на аукционе iNumis за 210 EUR. Торги состоялись 23 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1911 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 20 ноября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата20 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1911 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 13 ноября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата13 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1911 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 25 сентября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата25 сентября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1911 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 7 августа 2025
ПродавецRussiancoin
Дата7 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1911 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Франция 50 сантимов 1911 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 8 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1911 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьXF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Франция 50 сантимов 1911 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1911 "Сеятель" на аукционе Patrick Guillard Collection - 30 сентября 2022
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата30 сентября 2022
СохранностьAU55
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1911 "Сеятель" на аукционе Tauler & Fau - 4 мая 2021
ПродавецTauler & Fau
Дата4 мая 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1911 "Сеятель" на аукционе Coinhouse - 28 марта 2021
ПродавецCoinhouse
Дата28 марта 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1911 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 29 октября 2020
ПродавецMDC Monaco
Дата29 октября 2020
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1911 "Сеятель" на аукционе InAsta - 3 марта 2020
ПродавецInAsta
Дата3 марта 2020
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1911 "Сеятель" на аукционе InAsta - 10 июля 2019
ПродавецInAsta
Дата10 июля 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1911 "Сеятель" на аукционе iNumis - 5 марта 2019
ПродавецiNumis
Дата5 марта 2019
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1911 "Сеятель" на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
Франция 50 сантимов 1911 "Сеятель" на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
ПродавецCoinhouse
Дата15 декабря 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1911 "Сеятель" на аукционе Numismatica Felsinea S.r.L. - 1 февраля 2017
ПродавецNumismatica Felsinea S.r.L.
Дата1 февраля 2017
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1911 "Сеятель" на аукционе La Galerie Numismatique - 22 ноября 2016
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата22 ноября 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1911 "Сеятель" на аукционе Baldwin's of St. James's - 29 сентября 2016
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата29 сентября 2016
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1911 "Сеятель" на аукционе Numismatica Felsinea S.r.L. - 4 июля 2016
ПродавецNumismatica Felsinea S.r.L.
Дата4 июля 2016
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1911 "Сеятель" на аукционе La Galerie Numismatique - 21 апреля 2016
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата21 апреля 2016
СохранностьVF
Цена
Где купить?
Франция 50 сантимов 1911 "Сеятель" на аукционе Van Acker Coin Auctions - 7 февраля 2026
ПродавецVan Acker Coin Auctions
Дата7 февраля 2026
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1911 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1911 года "Сеятель" составляет 110 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1911 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1911 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1911 года "Сеятель"?

Для продажи 50 сантимов 1911 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1911 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 50 сантимовНумизматические аукционы