50 сантимов 1908 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1908 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1908 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC14,304,058

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1908
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:30 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1908 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1908 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1244 проданному на аукционе iNumis за 100 EUR. Торги состоялись 22 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1908 "Сеятель" на аукционе BAC - 28 октября 2025
ПродавецBAC
Дата28 октября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1908 "Сеятель" на аукционе Istra Numizmatika - 14 сентября 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата14 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1908 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1908 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1908 "Сеятель" на аукционе BAC - 25 июня 2025
ПродавецBAC
Дата25 июня 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1908 "Сеятель" на аукционе Auctiones - 15 июня 2025
ПродавецAuctiones
Дата15 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1908 "Сеятель" на аукционе BAC - 18 февраля 2025
ПродавецBAC
Дата18 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1908 "Сеятель" на аукционе BAC - 1 октября 2024
ПродавецBAC
Дата1 октября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1908 "Сеятель" на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1908 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 9 марта 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата9 марта 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Франция 50 сантимов 1908 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1908 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Франция 50 сантимов 1908 "Сеятель" на аукционе BAC - 20 сентября 2023
ПродавецBAC
Дата20 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1908 "Сеятель" на аукционе Katz - 31 августа 2023
ПродавецKatz
Дата31 августа 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1908 "Сеятель" на аукционе BAC - 29 марта 2023
ПродавецBAC
Дата29 марта 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1908 "Сеятель" на аукционе BAC - 5 октября 2022
ПродавецBAC
Дата5 октября 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1908 "Сеятель" на аукционе BAC - 6 апреля 2022
ПродавецBAC
Дата6 апреля 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1908 "Сеятель" на аукционе Katz - 20 марта 2022
ПродавецKatz
Дата20 марта 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1908 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 19 мая 2018
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата19 мая 2018
СохранностьMS63 GENI
Цена
Франция 50 сантимов 1908 "Сеятель" на аукционе Katz - 25 февраля 2018
ПродавецKatz
Дата25 февраля 2018
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1908 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 18 ноября 2017
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата18 ноября 2017
СохранностьMS64 PCGS
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1908 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1908 года "Сеятель" составляет 30 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1908 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1908 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1908 года "Сеятель"?

Для продажи 50 сантимов 1908 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

