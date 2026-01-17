flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1907 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1907 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1907 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC7,331,819

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1907
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:75 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1907 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1907 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 644740 проданному на аукционе cgb.fr за 130 EUR. Торги состоялись 26 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1907 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 4 декабря 2025
ПродавецRussiancoin
Дата4 декабря 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1907 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 25 сентября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата25 сентября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1907 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 21 августа 2025
ПродавецRussiancoin
Дата21 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1907 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Франция 50 сантимов 1907 "Сеятель" на аукционе Katz - 28 июня 2024
ПродавецKatz
Дата28 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1907 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 9 марта 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата9 марта 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Франция 50 сантимов 1907 "Сеятель" на аукционе Katz - 11 февраля 2024
ПродавецKatz
Дата11 февраля 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1907 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS63 GENI
Цена
Франция 50 сантимов 1907 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1907 "Сеятель" на аукционе WAG - 16 апреля 2023
ПродавецWAG
Дата16 апреля 2023
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1907 "Сеятель" на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
ПродавецCoinhouse
Дата15 декабря 2018
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1907 "Сеятель" на аукционе Creusy Numismatique - 6 марта 2014
ПродавецCreusy Numismatique
Дата6 марта 2014
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1907 "Сеятель" на аукционе Creusy Numismatique - 5 декабря 2013
ПродавецCreusy Numismatique
Дата5 декабря 2013
СохранностьMS64 PCGS
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1907 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1907 года "Сеятель" составляет 75 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1907 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1907 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1907 года "Сеятель"?

Для продажи 50 сантимов 1907 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
