50 сантимов 1906 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1906 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1906 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: iNumis

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,679,144

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1906
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:95 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1906 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1906 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 820 проданному на аукционе JEAN VINCHON NUMISMATIQUE за 320 EUR. Торги состоялись 24 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1906 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 139 USD
Франция 50 сантимов 1906 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
Франция 50 сантимов 1906 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 139 USD
Франция 50 сантимов 1906 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1906 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1906 "Сеятель" на аукционе Katz - 14 мая 2023
ПродавецKatz
Дата14 мая 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1906 "Сеятель" на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
Франция 50 сантимов 1906 "Сеятель" на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
ПродавецCoinhouse
Дата15 декабря 2018
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1906 "Сеятель" на аукционе Teutoburger - 27 мая 2017
ПродавецTeutoburger
Дата27 мая 2017
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1906 "Сеятель" на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1906 "Сеятель" на аукционе iNumis - 13 октября 2015
ПродавецiNumis
Дата13 октября 2015
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1906 "Сеятель" на аукционе iNumis - 22 октября 2013
ПродавецiNumis
Дата22 октября 2013
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1906 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 11 мая 2012
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата11 мая 2012
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1906 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1906 года "Сеятель" составляет 95 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1906 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1906 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1906 года "Сеятель"?

Для продажи 50 сантимов 1906 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

