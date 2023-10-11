flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1903 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1903 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1903 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,221,828

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1903
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:290 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1903 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1903 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 357 проданному на аукционе MDC Monaco за 700 EUR. Торги состоялись 11 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1903 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 20 ноября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата20 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1903 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 25 сентября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата25 сентября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1903 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 7 августа 2025
ПродавецRussiancoin
Дата7 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1903 "Сеятель" на аукционе WCN - 12 декабря 2024
ПродавецWCN
Дата12 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Франция 50 сантимов 1903 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 29 октября 2024
Продавецcgb.fr
Дата29 октября 2024
СохранностьMS60
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Франция 50 сантимов 1903 "Сеятель" на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1903 "Сеятель" на аукционе WAG - 12 ноября 2023
ПродавецWAG
Дата12 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1903 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1903 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1903 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1903 "Сеятель" на аукционе HARMERS - 30 марта 2023
ПродавецHARMERS
Дата30 марта 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1903 "Сеятель" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 29 июля 2022
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата29 июля 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1903 "Сеятель" на аукционе Bolaffi - 27 мая 2022
ПродавецBolaffi
Дата27 мая 2022
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1903 "Сеятель" на аукционе Pruvost - 23 января 2022
ПродавецPruvost
Дата23 января 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1903 "Сеятель" на аукционе iNumis - 2 ноября 2021
ПродавецiNumis
Дата2 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1903 "Сеятель" на аукционе iNumis - 9 марта 2021
ПродавецiNumis
Дата9 марта 2021
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1903 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 29 октября 2020
ПродавецMDC Monaco
Дата29 октября 2020
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1903 "Сеятель" на аукционе iNumis - 6 октября 2020
ПродавецiNumis
Дата6 октября 2020
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1903 "Сеятель" на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1903 "Сеятель" на аукционе Stack's - 22 октября 2019
ПродавецStack's
Дата22 октября 2019
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1903 "Сеятель" на аукционе Heritage - 15 августа 2019
ПродавецHeritage
Дата15 августа 2019
СохранностьMS64 NGC
Цена
Где купить?
Франция 50 сантимов 1903 "Сеятель" на аукционе Van Acker Coin Auctions - 7 февраля 2026
ПродавецVan Acker Coin Auctions
Дата7 февраля 2026
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1903 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1903 года "Сеятель" составляет 290 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1903 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1903 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1903 года "Сеятель"?

Для продажи 50 сантимов 1903 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

