flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1902 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1902 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1902 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC3,778,172

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1902
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:150 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1902 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1902 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 851735 проданному на аукционе cgb.fr за 507 EUR. Торги состоялись 23 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1902 "Сеятель" на аукционе Grün - 12 ноября 2025
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Франция 50 сантимов 1902 "Сеятель" на аукционе Katz - 21 сентября 2025
ПродавецKatz
Дата21 сентября 2025
СохранностьUNC
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Франция 50 сантимов 1902 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1902 "Сеятель" на аукционе Katz - 19 июня 2025
ПродавецKatz
Дата19 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1902 "Сеятель" на аукционе Katz - 12 февраля 2025
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1902 "Сеятель" на аукционе Katz - 29 сентября 2024
ПродавецKatz
Дата29 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1902 "Сеятель" на аукционе Katz - 28 июня 2024
ПродавецKatz
Дата28 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1902 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1902 "Сеятель" на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьНет оценки GENI
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1902 "Сеятель" на аукционе NumisCorner - 15 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата15 июня 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1902 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS62 GENI
Цена
Франция 50 сантимов 1902 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1902 "Сеятель" на аукционе Olivier Goujon - 2 апреля 2022
ПродавецOlivier Goujon
Дата2 апреля 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1902 "Сеятель" на аукционе Tauler & Fau - 22 января 2019
ПродавецTauler & Fau
Дата22 января 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1902 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 21 мая 2017
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата21 мая 2017
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1902 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 17 мая 2014
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата17 мая 2014
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1902 "Сеятель" на аукционе Jean ELSEN - 16 марта 2013
ПродавецJean ELSEN
Дата16 марта 2013
СохранностьНет оценки
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1902 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1902 года "Сеятель" составляет 150 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1902 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1902 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1902 года "Сеятель"?

Для продажи 50 сантимов 1902 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1902 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 50 сантимовНумизматические аукционы